Sanitari aggrediti a Taranto, Iaia: “Servono body cam e più tutele”

“Tutelare chi si prende cura di noi è una priorità assoluta”. Così Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Taranto, interviene sull’aggressione subita da un equipaggio del 118, chiamato a soccorrere un quindicenne colto da malore nella serata di mercoledì 30 aprile.

Durante l’intervento dei sanitari, il fratello del minore ha mandato in frantumi il vetro posteriore dell’ambulanza. Un episodio che, secondo Iaia, “evidenzia ancora una volta la mancanza di rispetto e protezione nei confronti dei lavoratori della sanità”.

Il parlamentare annuncia l’intenzione di proporre l’introduzione obbligatoria di body cam per tutti gli operatori sanitari e dash cam su ogni ambulanza, come misura di tutela e deterrenza. “Garantire sicurezza a chi ogni giorno salva vite è un dovere – afferma –. Come rappresentante del territorio lavorerò in sinergia con il Governo per far sì che venga finalmente riconosciuta anche la figura dell’autista-soccorritore”.

Un appello che giunge in un momento in cui episodi di violenza contro il personale sanitario si moltiplicano, ponendo con urgenza il tema della sicurezza sui mezzi di soccorso e nei pronto soccorso. “Non si può più tollerare che chi indossa una divisa per aiutare venga aggredito. Servono misure immediate e strutturali”, conclude Iaia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author