BARI – Con 25 voti favorevoli e l’astensione del consigliere di maggioranza Fabiano Amati, il consiglio regionale ha dato il via libera alla mozione a favore dell’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. In questo modo si impegna il presidente e la Giunta regionale a predisporre ogni utile iniziativa per l’avvio di una sperimentazione, di almeno 12 mesi, che consenta agli assistiti della Regione Puglia di poter usufruire di un ampliamento dell’offerta delle prestazioni sanitarie incrementando l’orario delle prestazioni ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia oraria pomeridiana dei giorni prefestivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali dalle 20 alle 24.