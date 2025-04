Sanità, UGL Matera: “Coraggio per rinnovare sistema ancorato al passato”

L’UGL Sanità Matera ha partecipato con una propria lista alle elezioni per il rinnovo della RSU all’Azienda Sanitaria di Matera. Rispetto al 2022, il lavoro svolto sul territorio è stato premiato, grazie alla determinazione della rappresentante sindacale che è riuscita a inserirsi in un sistema ancora condizionato da vecchi retaggi.

“Scardinare questo apparato sarà una delle battaglie che porteremo avanti con la forza della libertà di scelta, a tutela degli operatori sanitari”, dichiarano Pino Giordano, segretario provinciale, e Margherita Rasulo della UGL Salute Matera. “Archiviato il risultato RSU, ora torniamo nei luoghi che ci appartengono: aziende, ospedali, distretti, piazze, per difendere diritti e dignità dei lavoratori.”

Tra i segnali positivi, il sindacato sottolinea la recente riattivazione dell’ambulatorio di ginecologia a Tricarico, un servizio fondamentale per il territorio, reso possibile grazie all’impegno dell’ASM di Matera.

“Registriamo con favore questo risultato, frutto dell’ascolto delle esigenze del territorio”, proseguono Giordano e Rasulo, ringraziando Giuseppe Friolo, direttore generale, Nicola Massimo Morea, presidente della IV Commissione regionale consiliare, e Cosimo Latronico, assessore regionale alla salute, per aver mantenuto gli impegni assunti.

“La riapertura dell’ambulatorio è un segnale concreto di attenzione verso la sanità locale, in linea con un necessario rafforzamento dei servizi sul territorio e un rilancio del nosocomio tricaricese”, aggiungono.

Guardando al futuro, l’UGL Matera ribadisce l’impegno per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria regionale, sostenendo la necessità di nuove energie e competenze per affrontare le sfide attuali.

“Se in passato siamo stati critici, oggi esprimiamo soddisfazione per i primi risultati ottenuti. Ma il lavoro non si ferma: restano molte criticità da superare e siamo pronti a indicare la strada per ottenere ulteriori importanti successi”.

