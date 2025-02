Sanità Taranto, “Finalmente Emiliano ammette necessità di piano straordinario”

“Dopo mesi di richieste, il Presidente Emiliano riconosce l’urgenza di un piano straordinario per la sanità di Taranto”. A dichiararlo è il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (LPD), che ricorda come già lo scorso novembre avesse presentato una mozione per affrontare la grave crisi sanitaria della provincia jonica.

“Con quell’atto – spiega Scalera – chiedevo al Governo Regionale di aumentare le risorse finanziarie per la sanità tarantina, inserendole nella legge di bilancio 2025. Taranto ha subito per anni scelte penalizzanti, e oggi merita un intervento straordinario per colmare queste lacune”.

Scalera sottolinea come, con una lettera al Ministro Schillaci, il governatore pugliese abbia finalmente riconosciuto la criticità della situazione, evidenziando l’aumento della mortalità per tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie, nonché il preoccupante incremento di mortalità infantile, malformazioni congenite e casi di autismo, ben superiori alla media nazionale e regionale.

“La Direzione Strategica dell’ASL di Taranto – aggiunge il Consigliere – non riesce, con le risorse attuali, a fronteggiare questa emergenza. Per questo, nei prossimi giorni, chiederò alla Presidente del Consiglio Regionale di calendarizzare la mia mozione, affinché il Governo Regionale dichiari lo stato di emergenza sanitaria per Taranto e metta in atto misure urgenti e inderogabili”.

