Il Ministro della Salute Roberto Speranza a Bari per rispondere ai medici che chiedono certezze per il loro futuro. L'impegno del Ministro è quello di finanziare le scuole di specializzazione e investire in Sanità. L'appello era stato lanciato dalla Federazione Nazionale dei Medici (FNOMCEO)

Servizio di Ilaria Delvino