Sanità | Sma, la proposta di legge: “screening sui neonati obbligatorio”

“Mai più … non deve più accadere. E perciò una goccia di sangue per combattere la SMA”.

A scriverlo, è il consigliere Regionale del PD Fabiano Amati che promuove, insieme ai colleghi consiglieri Filippo Caracciolo, Mauro Vizzino e Francesco Paolicelli, una proposta di legge per istituire lo screening obbligatorio su tutti i neonati. Questo, al fine di favorire diagnosi precoci e, quindi, terapie più opportune per combattere diverse patologie. Anche le più rare.

“Non deve più accadere – spiega Amati sul suo profilo Facebook – che una diagnosi tradiva tolga ai nostri Per questo ho promosso oggi una proposta di legge per istituire lo screening obbligatorio su tutti i neonati, così da consentire la diagnosi precoce e la somministrazione delle terapie più opportune compresa quella genica. Se la proposta diventerà legge, come spero, la Puglia sarà all’avanguardia nella lotta alle malattie rare. No, non deve più accadere”.



Qui il testo completo della proposta di legge