BARI – La situazione sanitaria pugliese è drammatica ma le ragioni arrivano da lontano. A chiarire una volta per tutte quello che accade, il presidente degli anestesisti e rianimatori Antonio Amendola che non trattiene più lo sconcerto e spiega come si è arrivati a questo punto. La regione Puglia decise un blocco delle assunzioni di personale sanitario svariati anni prima che tale decisione fosse assunta a livello nazionale. Ciò ha determinato una carenza in Puglia di personale sanitario più alta rispetto a quella delle altre regioni. Il persistere poi di tale blocco di assunzioni a fronte di un comunque cospicuo numero di medici specialisti ogni anno formatisi in questa regione a spese anche dei cittadini pugliesi, ha determinato la fuga di molti di costoro verso altre realtà sanitarie nazionali o internazionali più gratificanti. Tale situazione rende estremamente aleatoria la possibilità di rientri di tale personale verso aziende della nostra regione da sempre più povere. Le unità operative di pronto soccorso sono attualmente quelle che a risentono in modo più drammatico delle carenze di organico in quanto le meno ambite anche in ragione della difficile gestione con gravosissimo impegno orario lavorativo e notevole flusso di pazienti. I posti letto per acuti in Italia poi furono diminuiti con dpcm firmato dalla Lorenzin e portati al parametro nazionale di 3,7 per mille abitanti, ben al di sotto di molte altre realtà europee. La difficile gestione, i pesanti orari di lavoro portano a un deperimento fisico e mentale del personale sanitario, la gravissima carenza di organico perdura da svariati anni ed è in continuo peggioramento nonostante, conclude Amendola, i ripetuti annosi tentativi delle associazioni di convincere le istituzioni a rivedere l’organizzazione del sistema emergenziale