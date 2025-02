Sanità Puglia tra eccellenze d’Italia: soddisfazione di Emiliano e Piemontese

La Puglia si conferma tra le regioni italiane che rispettano tutti i livelli di assistenza stabiliti dal Nuovo Sistema di Garanzia per la valutazione dei servizi sanitari. Lo certifica il report pubblicato oggi dal Ministero della Salute, che annovera la regione tra le 13 completamente adempienti, insieme a Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tra le altre.

Il risultato più significativo riguarda l’assistenza ospedaliera, che cresce da 79,7 a 85 punti, posizionando la Puglia tra le prime nove regioni italiane e sei punti sopra la media nazionale. Stabili, invece, gli indicatori dell’area distrettuale (69 punti) e della prevenzione (74 punti), quest’ultima già in miglioramento nell’anno precedente.

Soddisfazione espressa in una nota da Michele Emiliano. presidente della Regione Puglia: “Miglioriamo per il quarto anno consecutivo. Nel 2015 eravamo ultimi per livelli essenziali di assistenza, oggi siamo tra le regioni virtuose. Continueremo a investire per consolidare i risultati, ma il merito è di chi lavora ogni giorno nella sanità pugliese”.

Anche Raffaele Piemontese, assessore alla Sanità, sottolinea, nella stessa nota, i progressi dell’assistenza ospedaliera, con miglioramenti nella rete oncologica e nella qualità dei ricoveri. “Nell’area della prevenzione sono cresciuti i dati sugli screening oncologici, in particolare per mammella e cervice uterina, che per la prima volta rispettano gli standard ministeriali”.

L’obiettivo della Regione è ora consolidare i risultati e intervenire sulle aree con margini di miglioramento.

