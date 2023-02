Sanità pugliese, nuove nomine di direttori generali delle Asl da parte della Giunta regionale

Nuove nomine per quanto riguarda i direttori generali per le Asl pugliesi. La Giunta regionale ha proceduto oggi ai cambi di direzione: per il Policlinico Riuniti di Foggia il nuovo direttore generale è Giuseppe Pasqualone (per anni è stato direttore generale dell’Asl di Brindisi); alla guida dell’Asl di Foggia è stato designato Antonio Nigri; per l’Asl di Lecce Stefano Rossi. Rimarranno alla guida dei rispettivi comparti sanitari per un triennio.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email