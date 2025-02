Sanità pugliese in rosso, FdI: “Chiarire su buco da 250 milioni”

La sanità pugliese è in crisi con un deficit di circa 250 milioni di euro, ma il dibattito politico si concentra su chi debba convocare le riunioni anziché sulle soluzioni. A denunciarlo sono sei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, che in una nota congiunta attaccano la gestione della vicenda da parte della giunta regionale.

Nel mirino degli esponenti dell’opposizione ci sono gli assessori Raffaele Piemontese (Sanità) e Fabiano Amati (Bilancio), protagonisti di un braccio di ferro sulla convocazione dei direttori generali delle Asl pugliesi. Alla fine, la decisione è spettata al governatore Michele Emiliano, che ha optato per un incontro a porte chiuse, svoltosi il 19 febbraio senza la presenza dei dg, ma sotto la direzione del capo di gabinetto Giuseppe Catalano, insieme ai dirigenti dei vari dipartimenti.

La soluzione individuata dalla Regione per coprire il buco? L’uso di fondi europei. Una scelta che Fratelli d’Italia contesta duramente: “Prima di ripianare vogliamo capire come si è arrivati a questo deficit e perché la spesa nel 2024 è fuori controllo”, affermano i consiglieri. Il gruppo chiede quindi la convocazione urgente dei direttori generali in Commissione Bilancio, presieduta da Saverio Tammacco, per fare piena luce sulla situazione.

Infine, l’opposizione attacca la mancanza di trasparenza: “Se il presidente della Commissione fosse ancora Fabiano Amati, avremmo già avuto audizioni e interrogatori. Ora che è passato dalla parte di Emiliano, tutto sembra diventato un optional”.

