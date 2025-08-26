26 Agosto 2025

Sanità pugliese, firmato protocollo: 424 milioni per Andria e Foggia

Antonella D'Avola 26 Agosto 2025
Emiliano dopo la firma dell’accordo con il Ministero della salute: “Rete ospedaliera rinnovata, progetti pronti a partire”

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha firmato il protocollo d’intesa con il Ministero della Salute per la realizzazione di due nuove strutture sanitarie: il nuovo ospedale di Andria e il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’investimento complessivo è pari a 424 milioni di euro, di cui 402,8 milioni finanziati dallo Stato e 21,2 milioni a carico della Regione Puglia. Le risorse sono attivate attraverso l’art. 20 della legge nazionale 67/1988, che finanzia interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

“Prosegue il nostro impegno per sostituire strutture vetuste con ospedali moderni – ha dichiarato Emiliano –. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, potranno partire i cantieri di Andria e Foggia. Con questo protocollo abbiamo la certezza dei finanziamenti e possiamo avviare le procedure per gli appalti”.

Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore alla sanità, ha sottolineato la continuità del lavoro amministrativo: “Anche in agosto non ci fermiamo. Abbiamo lasciato i conti in ordine e vogliamo lasciare cantieri pronti per l’ammodernamento della rete ospedaliera. Ringrazio i tecnici per l’impegno che ha reso possibile questo risultato”.

Nel dettaglio, al nuovo ospedale di Andria saranno destinati 342 milioni di euro statali e 18 milioni regionali, per un totale di 360 milioni. Al Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia andranno invece 60,8 milioni di euro statali e 3,2 milioni regionali, per un totale di 64 milioni.

Un passo decisivo, sottolinea la Regione, per la costruzione di una rete ospedaliera moderna e funzionale, in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi con strutture all’avanguardia.

