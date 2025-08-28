Sanità pugliese, Bellomo: “Buchi milionari frutto di clientelismo”

Il deputato di Forza Italia: “Fallimento del Centrosinistra di Emiliano, servono riforme”

“Mentre il Centrosinistra si divide in lotte interne su nomi e candidature, la sanità pugliese affonda sotto il peso delle sciagure causate dalla maggioranza che ha governato la Regione negli ultimi vent’anni”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia, che attacca duramente il presidente Michele Emiliano e il suo possibile successore.

Secondo Bellomo, le responsabilità della crisi sanitaria sono legate a scelte politiche sbagliate e a una gestione clientelare che ha prodotto un buco di centinaia di milioni nei conti regionali. “Invece di pensare a strategie di potere, Emiliano e chi con lui ha contribuito allo sfascio dovrebbero spiegare i fallimenti amministrativi e le emergenze create”, afferma.

Il deputato cita in particolare il caso della Asl di Bari, dove sarebbe stato sostituito un direttore finanziario “troppo competente ma non allineato alle logiche della sinistra – prosegue -. Forza Italia propone una gestione basata sul rispetto della quota capitaria nell’assegnazione delle risorse alle Asl, sull’eliminazione di sprechi e privilegi e sulla costruzione di una sanità moderna ed efficiente, capace di mettere al centro cittadini, pazienti e medici”.

“La Puglia non ha bisogno di litigi interni al centrosinistra ma di soluzioni concrete. Non possiamo affidare il futuro della salute a chi ha già fallito”, aggiunge Bellomo sottolineando che Forza Italia e i suoi alleati sono pronti a presentare proposte per una sanità sostenibile e di qualità.

“Le chiacchiere e i teatrini politici li lasciamo a una sinistra concentrata sulle proprie lotte di potere, mentre i pugliesi hanno diritto a un sistema sanitario efficiente, equo e rispettoso della Costituzione”, conclude.

