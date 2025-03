Sanità pugliese, 83 milioni per rafforzare i servizi territoriali

La Giunta regionale ha approvato oggi un provvedimento che segna un’importante evoluzione nell’organizzazione della sanità territoriale e domiciliare in Puglia. Al centro della riforma, l’introduzione di un nuovo Accordo Integrativo Regionale che supera la storica distinzione tra medici di base e continuità assistenziale, dando vita al ruolo unico di assistenza primaria.

Emiliano: “Sanità più efficiente e sostenibile”

“Puntiamo su un cambio di passo per la sanità pugliese – ha commentato il presidente Michele Emiliano – convinti che queste misure garantiranno servizi più vicini, efficienti e sostenibili, rispondendo alle esigenze di una popolazione in costante evoluzione”.

Piemontese: “Nuovo modello per rafforzare i territori”

Soddisfatto anche l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese: “Con questa delibera si avvia un’evoluzione significativa: i medici di assistenza primaria non seguiranno più solo i propri assistiti, ma assumeranno un impegno orario strutturato per tutta la comunità. L’attività potrà svolgersi nei Presidi Territoriali Assistenziali (PTA) o nelle sedi delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, in attesa della piena operatività delle Case di Comunità previste dal PNRR”.

83 milioni per rafforzare i servizi territoriali

A partire dal 1° giugno 2025, saranno destinati oltre 83 milioni di euro al potenziamento dell’assistenza territoriale e domiciliare. Di questi, 12 milioni arriveranno direttamente dal PNRR per migliorare la presa in carico dei pazienti a domicilio e assumere nuovo personale infermieristico a supporto dei medici di famiglia.

Più equità e trasparenza nella remunerazione

Le nuove regole prevedono una remunerazione più equa, basata sulle ore effettivamente dedicate all’assistenza e tracciate attraverso il Sistema Informativo Edotto, garantendo trasparenza nella gestione delle risorse.

Verso l’accordo definitivo

La Giunta ha fissato il 15 maggio 2025 come termine per concludere il tavolo di negoziazione con i sindacati. Il nuovo Accordo Integrativo Regionale entrerà in vigore dal 1° giugno 2025.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author