8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Sanità Puglia, UGL: “Basta violenze, protocolli e bodycam subito”

Dante Sebastio 8 Settembre 2025
centered image

Ferma presa di posizione del sindacato dopo le aggressioni subite dal presonale del 118 ad Altamura e Corato

Dopo l’ennesima aggressione ai danni del personale del 118 in Puglia, il sindacato UGL Salute torna a chiedere misure urgenti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. L’ultimo episodio si è verificato ad Altamura, dove un medico, un’infermiera e due soccorritori sono stati aggrediti mentre erano in servizio. Solo pochi giorni prima, un caso analogo si era registrato a Corato.

In una nota congiunta, il segretario nazionale Gianluca Giuliano e il segretario regionale Giuseppe Mesto hanno espresso piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, denunciando una situazione diventata “pericolosa e intollerabile”.

“Non basta più la condanna morale occorrono strumenti concreti – scrivono -. Chiediamo alla Regione Puglia di introdurre subito le bodycam per il personale sanitario, in particolare per chi opera nei servizi di emergenza-urgenza. Questi dispositivi possono fungere da deterrente, proteggere gli operatori e documentare episodi di violenza”.

UGL Salute sollecita inoltre l’adozione rapida di protocolli di sicurezza specifici, ricordando che “il personale sanitario non può e non deve lavorare nella paura. Ogni aggressione è una sconfitta per l’intero sistema”.

