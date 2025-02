Sanità, Puglia pronta a impugnare Bilancio statale

Bari – “Abbiamo deciso d’impugnare dinanzi alla Corte costituzionale il bilancio dello Stato per il 2025, nella parte in cui addebita alla Regione Puglia il pagamento di indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi), per una competenza chiaramente statale, con un onere annuale regionale di circa 22 milioni di euro”. Lo dichiarano il presidente della Regione Puglia, Michele, Emiliano, il vicepresidente Piemontese e l’assessore Amati.

