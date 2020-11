CondividiFacebook0TwitterPinterest0EmailEcco alcune delle telefonate giunte in diretta durante la trasmissione RESTIAMO UNITI di Antennasud che raccontano alcune problematiche vissute nei corridoi…

Novembre 21, 2020

La convocazione è in agenda per lunedì. Per allora, le Asl contano di contattare tutti i medici che hanno aderito al…