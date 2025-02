Sanità. Perrini: “Emiliano ammette suoi errori su Moscati e San Cataldo”

“La lettera che il presidente Michele Emiliano ha scritto al ministro della Salute Oronzo Schillaci è sicuramente stata ispirata da quanto io ho detto in tutti questi anni», a parlare è il consigliere regionale, Renato Perrini.

«Pensavo di essere stata una voce nel deserto e, invece, il presidente non solo ha fatto sue le mie richieste, ma indirettamente ammette gli errori che ha compiuto in questi anni facendo pagare un prezzo altissimo alla sanità tarantina».

Il riferimento è in modo particolare al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati che – sostiene Perrini – «proprio Emiliano ha chiuso nel 2015 generando un effetto straripamento sul PS del Santissima Annunziata che ha provocato le lunghe file delle autoambulanze in attesa e le interminabili ore per tanti pazienti. Non ci voleva un mago per prevedere che con un solo PS per tutta la città e le zone limitrofe la situazione sanitaria sarebbe esplosa. In questi anni non ricordo più quante interrogazioni, audizioni, ma anche invocazioni ho rivolto a Emiliano e ai vari assessori alla Sanità perché il Moscati fosse riaperto… e ora Emiliano lo ammette e lo scrive anche al ministro!»

Perrini continua a sostenere inoltre che le risorse stanziate per il San Cataldo siano insufficienti, e dice «ora che siamo in dirittura d’arrivo Emiliano si rende conto che è esattamente così e nella lettera al ministro quantifica in oltre 72 milioni la somma necessaria».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author