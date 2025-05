Sanità, parte il rilancio dell’ospedale di Ostuni

«Giù le mani dalla nostra Asl» è lo slogan scelto da Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, per ribadire la volontà di difendere con determinazione il sistema sanitario del territorio, in particolare l’ospedale di Ostuni, finito nel mirino di critiche e progetti di ridimensionamento.

Nel corso degli ultimi mesi, l’impegno dell’amministrazione regionale si è rafforzato, soprattutto in risposta a quella che Gioia definisce una «attenzione pericolosamente morbosa» nei confronti della sanità brindisina.

A Ostuni si è conclusa la realizzazione della nuova piastra ospedaliera. A partire dalla prima metà di maggio, si avvieranno i trasferimenti dei reparti: laboratorio analisi e punto prelievi saranno i primi a spostarsi, seguiti da radiologia, pronto soccorso e rianimazione.

Contrariamente a chi ne ipotizzava la chiusura, l’ospedale continuerà a svolgere un ruolo centrale nella rete sanitaria pugliese, come previsto dal Piano di Riordino. Uno degli obiettivi principali resta il ripristino delle due unità operative complesse, considerate fondamentali per il funzionamento di un ospedale di base e coerenti con quanto previsto dal Dm 70.

In parallelo, è stata avanzata la proposta di riorganizzare gli ambulatori specialistici utilizzando gli spazi che si libereranno con i trasferimenti. Il Direttore Generale ha mostrato apertura, dichiarandosi pronto a confrontarsi con i responsabili di distretto e dell’area tecnica per valutarne la concreta attuazione.

Un altro fronte di intervento riguarda la pediatria: Gioia ha sostenuto l’introduzione del servizio Scap (Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale). Dopo un confronto con i pediatri del territorio e con il Direttore Generale, il progetto è stato definito in tempi rapidi e trasmesso agli uffici regionali per la sua approvazione.

«Non permetteremo che la nostra sanità venga indebolita. Ostuni è viva e pronta a fare la sua parte», ha concluso Gioia.

