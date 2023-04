MONOPOLI – Lavori all’82 per cento, completate le degenze del piano terra. Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano prende sempre più corpo e anima. I progressi ci sarebbero soprattutto nel cuore dell’edificio, dove le prime 134 degenze del piano terra – suddivise in stanze da due letti o letto singolo – sono già ultimate al 100 per cento per la parte edilizia. le restanti degenze, situate al primo piano, sono pronte all’incirca al 90 per cento. A lavori ultimati si conteranno 150 stanze di degenza, per un totale di 299 posti letto, realizzate con i più moderni standard di accoglienza e assistenza ospedaliera.

