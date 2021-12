Sanità: ortopedia “Di Venere” Carbonara al top in Italia

BARI – L’ortopedia e traumatologia del “Di Venere” di Bari al top in Italia per la frattura del collo del femore operata entro le 48 ore. Primo posto, col 97,6% di operazioni chirurgiche eseguite tempestivamente, tra i 193 ospedali italiani ad alto volume d’interventi, in grado cioe’ di superare la soglia di 150 in un anno. E il Di Venere, con un

totale di 250 nel 2020, e’ anche secondo in Puglia per numero di operazioni effettuate (dopo il “Riuniti” di Foggia) e primo assoluto tra gli ospedali a gestione diretta. Sono i dati che emergono dal Programma Nazionale Esiti del 2021 – relativo ai

risultati del 2020- dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali presentato il 15 dicembre scorso al Ministero della Salute. In netta crescita anche l’efficienza

delle ortopedie di Molfetta con l’81,16% (dal 70,6%) e Monopoli

con l’81,13 (68,4% il dato precedente). Buoni risultati riesce

ad ottenere, infine, l’ortopedia del San Paolo di Bari col

77,39% (dal 76,84%), nonostante la “frenata” imposta dalla

riconversione in Ospedale Covid nell’ultima parte del