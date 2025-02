Sanità Matera, Ugl incontra dg Friolo: “Segnali di ripresa, ma molto da fare”

Primo Giordano, segretario provinciale dell’Ugl, ha incontrato Maurizio Friolo, direttore generale dell’ASM di Matera, per fare il punto sulla situazione delle strutture sanitarie del territorio. Al centro del confronto, il rilancio della sanità locale dopo anni di depotenziamento e la necessità di ridurre la migrazione sanitaria extraregionale.

“Abbiamo intrapreso con Friolo un dialogo costruttivo per rilanciare la sanità materana e apprezziamo la sua disponibilità ad affrontare le criticità segnalate, sia per l’ospedale di Matera che per quello di Policoro”, ha dichiarato Giordano.

Tra le novità emerse dall’incontro, la pubblicazione del concorso per il direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Psichiatria a Policoro, il rafforzamento dell’unità di Oculistica con il nuovo responsabile Massimo Lorusso e l’arrivo di tre nuovi medici per Pediatria. Inoltre, da sabato prossimo il laboratorio analisi dell’ospedale di Tinchi di Pisticci sarà operativo tutti i giorni, tranne la domenica.

Si segnalano anche progressi nel potenziamento delle strutture: il concorso per il Direttore della Chirurgia Generale a Policoro è stato espletato e si attende l’assegnazione definitiva, mentre sono stati indetti i concorsi per il Direttore della UOC di Radiologia e per nuovi medici oncologi. A Policoro, inoltre, è operativo un nuovo percorso per il trattamento delle infezioni intraospedaliere e il Bi-Test per lo screening delle anomalie cromosomiche.

“Vedere risultati concreti è fondamentale – ha sottolineato Giordano –, siamo convinti che con il lavoro del D.G. Friolo e dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, la sanità materana possa davvero riprendersi. Certamente c’è ancora molto da fare, ma basta con le inutili polemiche: la situazione migliora e il trend della migrazione sanitaria inizia a rallentare”.

L’Ugl Matera ribadisce il suo impegno a essere un sindacato collaborativo e costruttivo, mettendo sempre al centro i diritti dei cittadini. “Il confronto aperto è essenziale per garantire trasparenza e migliorare ulteriormente i servizi sanitari del nostro territorio”, ha concluso Giordano.

