Sanità lucana, Latronico: “Sistema in transizione, non in crisi”

L’assessore sul Rapporto Crea 2025: “Basta narrazioni allarmistiche e critiche strumentali: riforme concrete per completare il rilancio”

“Basta strumentalizzazioni. Il sistema sanitario della Basilicata non è al collasso, ma in fase di transizione e consolidamento”. È il messaggio chiaro lanciato da Cosimo Latronico, assessore a salute, politiche per la persona e PNRR della Regione Basilicata, in risposta alle recenti critiche e a una narrazione definita “semplicistica e allarmistica”.

Latronico prende posizione a partire dai dati del XIII Rapporto CREA Sanità 2025, che assegna alla Basilicata un punteggio medio di 5,8, con performance rilevanti in ambiti chiave. Tra i dati più significativi:

Medicina generale e guardia medica: 7,0/10

Facilità di accesso ai farmaci: 7,6/10

Prevenzione ambulatoriale: 6,3/10

Prestazioni generiche ambulatoriali: 5,9/10

Ricoveri programmati: 6,1/10 con soddisfazione pazienti all’8,1/10

“Chi parla di crisi ignora il quadro complesso delineato dal CREA, che mostra come la nostra regione, pur partendo da condizioni sfavorite, abbia saputo mantenere standard e operatività, con segnali di crescita in più settori”, afferma Latronico.

Il report CREA sottolinea inoltre che la Basilicata ha contenuto il calo di performance al -4%, contro il -11% del Nord, -12% del Centro e -20% del Sud. Una tenuta che l’assessore giudica “non marginale, ma indicativa della direzione intrapresa”.

Tra le azioni già avviate dalla Basilicata

Implementazione del DM 77 per il rafforzamento dell’assistenza territoriale

Nuove assunzioni in ambito sanitario

Realizzazione di Case e Ospedali di Comunità

Potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)

Investimenti in digitalizzazione e telemedicina (FSE 2.0)

Resta tuttavia il nodo di alcune criticità

Assistenza in residenza: 4,5/10

Assistenza a persone non autosufficienti: 4,8/10

Soddisfazione generale: 6,5/10 (contro una media nazionale di 7,1)

Per Latronico, questi dati non rappresentano una condanna, ma strumenti per orientare la programmazione. Un passaggio fondamentale sarà l’adozione del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale, attualmente in fase di definizione. Uno strumento, spiega, che permetterà di:

Definire con chiarezza priorità e obiettivi strategici

Integrare servizi sanitari e sociali

Ottimizzare gli investimenti in tecnologia e infrastrutture

Intervenire in maniera strutturale sulla gestione del personale

“Non è il momento della propaganda, ma della responsabilità. Stiamo colmando i vuoti lasciati da anni di mancata pianificazione. Il CREA ci dice che siamo sulla strada giusta. Guardiamo avanti, con serietà e determinazione”, conclude Latronico.

