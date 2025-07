Sanità lucana, la Regione Basilicata sottolinea la centralità del San Giovanni di Dio di Melfi

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha pubblicato un comunicato per fare luce sulle recenti preoccupazioni sollevate da articoli di stampa riguardanti l’ospedale di Melfi. In risposta a insinuazioni di un presunto depotenziamento della struttura, la direzione ha evidenziato i significativi miglioramenti e investimenti effettuati negli ultimi anni.

L’azienda ha sottolineato come gli interventi di ammodernamento, che comprendono il rinnovo delle tecnologie e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, siano stati costantemente sottovalutati. Inoltre, sono stati messi in atto sforzi organizzativi per potenziare le risorse interne e rafforzare la rete ospedaliera, considerata cruciale per garantire un sistema sanitario regionale all’avanguardia.

Nell’ambito di una pianificazione strategica, ogni ospedale della rete è stato dotato di una specifica vocazione, in risposta alle esigenze del territorio e per valorizzare le eccellenze cliniche. Questo approccio ha reso gli ospedali dell’Azienda attrattivi anche per pazienti di altre regioni, grazie alla loro posizione geografica e all’elevato livello di professionalità.

Particolare attenzione è stata riservata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Melfi, dove sono stati recentemente completati concorsi per le direzioni di strutture complesse come Medicina Interna, Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, e Chirurgia. Attualmente è in corso un concorso per la direzione di Anestesia e Rianimazione, a dimostrazione del continuo impegno per il potenziamento del personale medico.

Contrariamente a quanto riportato, l’Azienda ha confermato il rafforzamento del pool di anestesisti per gestire l’aumento delle attività chirurgiche, avviando procedure concorsuali per potenziare le équipe di Cardiologia, Medicina Interna e Ortopedia. Queste misure sono destinate a garantire continuità, sicurezza e qualità nelle cure per i pazienti.

L’Azienda Ospedaliera San Carlo ha ribadito che la diffusione di notizie incomplete può generare confusione nella comunità, sottolineando l’importanza di un’informazione responsabile, soprattutto in ambito sanitario. I dati relativi all’ospedale di Melfi mostrano una crescita costante dell’attività e della complessità dei casi trattati, evidenziando il ruolo fondamentale di questa struttura all’interno della rete ospedaliera regionale.

In conclusione, l’Azienda ha rinnovato il proprio impegno per il consolidamento dei servizi ospedalieri, affermando che il dialogo costruttivo e la responsabilità istituzionale sono strumenti essenziali per affrontare le sfide legate alla salute dei cittadini.

