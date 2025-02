Sanità lucana in crisi: Chiorazzo critica le scelte della Regione

La sanità in Basilicata è in grave difficoltà, tra bilanci in rosso, carenza di programmazione e una crescente mobilità passiva che costringe i cittadini a curarsi fuori regione. A denunciarlo è Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio Regionale, che critica duramente le recenti decisioni dell’ASM di Matera, tra cui la nomina di due professionisti pugliesi ai vertici sanitario e amministrativo.

“È l’ennesima dimostrazione di un metodo che penalizza il nostro sistema sanitario, come se in Basilicata non ci fossero competenze adeguate per guidare le aziende sanitarie”, afferma Chiorazzo. Il quadro complessivo, secondo il consigliere, è drammatico: instabilità gestionale, inefficienza organizzativa e prestazioni sanitarie sempre più compromesse.

I dati del Ministero della Salute sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) confermano la situazione critica, collocando la Basilicata tra le regioni peggiori d’Italia. “Con i governi Bardi si è assistito a una continua esternalizzazione della gestione sanitaria, con cambi ai vertici e decisioni che hanno portato solo confusione e approssimazione”, aggiunge Chiorazzo.

A suo avviso, non bastano annunci e foto di nuovi investimenti legati al PNRR, ma servono strategie concrete e un vero piano sanitario, assente da oltre 12 anni. “Dopo sei anni di governo Bardi, siamo ancora fermi alla redazione dei documenti programmatici. È proprio il caso di dire che, mentre il medico studia, il malato muore”, conclude Chiorazzo, sottolineando come il modello di sanità costruito negli anni ’90, con presidi diffusi sul territorio e punte di eccellenza, sia oggi sempre più compromesso.

