Sanità, livelli essenziali di assistenza: Puglia ok, Basilicata in fondo alla classifica

Nel 2023 tredici Regioni e Province Autonome hanno ottenuto la sufficienza in tutte le aree dell’assistenza sanitaria – prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera –, mentre otto non hanno superato almeno uno dei tre parametri.

È quanto emerge dal Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) realizzato dal ministero della Salute e anticipato dal Sole 24 Ore. Il report evidenzia un miglioramento nell’assistenza ospedaliera a livello nazionale, ma segnala criticità nella prevenzione e nelle cure territoriali.

Le Regioni completamente adempienti sono Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. In fondo alla classifica si trovano Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia, Abruzzo e Basilicata.

Quattro Regioni non hanno raggiunto la sufficienza in due aree: Valle d’Aosta (distrettuale e ospedaliera), Abruzzo, Calabria e Sicilia (prevenzione e distrettuale). Altre quattro sono state bocciate in un solo ambito: P.A. Bolzano, Liguria e Molise per la prevenzione, Basilicata per l’assistenza distrettuale.

I punteggi migliori sono stati registrati da Veneto, Toscana, P.A. di Trento, Emilia Romagna e Piemonte, mentre la Calabria è la Regione con le maggiori difficoltà. Il report conferma che l’assistenza ospedaliera è in miglioramento, con la sola Valle d’Aosta sotto la soglia minima.

La prevenzione, invece, continua a soffrire dopo il crollo del 2020 dovuto alla pandemia, mentre le cure territoriali restano un’area critica, senza ancora i benefici attesi dalla recente riforma.

