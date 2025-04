Sanità, liste d’attesa: un quarto dei fondi inutilizzati dalle Regioni

Al 31 dicembre 2024, il 24% dei fondi destinati al recupero delle liste d’attesa in sanità non è stato utilizzato dalle Regioni. Lo rivelano i dati comunicati al ministero della Salute, visionati dall’ANSA: su un totale di oltre 1,37 miliardi di euro stanziati per gli anni 2022-2024, risultano non spesi o accantonati circa 323 milioni di euro. Il finanziamento, erogato dallo Stato per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie e ridurre i tempi di attesa, non è stato dunque impiegato in modo pienamente efficace da numerose amministrazioni regionali, rallentando la risposta ai bisogni dei cittadini in ambito sanitario.

