La Giunta della Regione Basilicata ha approvato il disegno di legge in materia di assistenza sanitaria per abbattere le liste di attesa. Un problema, quello dei lunghi tempi per prenotare visite ed esami, segnalato in Quarta commissione e denunciato anche nei giorni scorsi dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Potenza. Ma per l’Unità di Crisi Sanitaria, il nuovo DL è una “autentica” fake news.