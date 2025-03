Sanità: in Puglia visite ed esami in un solo giorno per oncologici e pazienti fragili

La giunta regionale della Puglia ha approvato i nuovi pacchetti di day service per potenziare l’assistenza ai pazienti oncologici e a chi soffre di malattie neurodegenerative. Le prestazioni — visite, esami e trattamenti specialistici — saranno ora effettuate in un’unica giornata con una sola prenotazione.

Tra i 22 pacchetti previsti, trovano spazio anche la diagnosi e il follow-up della disforia di genere, i percorsi per i disturbi della nutrizione e, per la prima volta in Italia, quelli dedicati ai dispositivi per l’accesso vascolare, con erogazione dei servizi anche a domicilio.

«Rendiamo il sistema sanitario più efficiente e vicino alle persone — spiega l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Piemontese —. L’obiettivo è ridurre i ricoveri inappropriati e garantire cure di qualità in ambienti dedicati».

Nel pacchetto oncologico, ad esempio, sono previste visita specialistica, esami ematochimici pre-trattamento, terapia infusionale, gestione degli effetti collaterali, terapia di supporto e follow-up post-trattamento, tutto coordinato dallo specialista tramite agende interne.

