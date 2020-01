Sanità, in Puglia alti livelli di cronicità e persiste gap. Zampa: “A lavoro per appianare divario”

Condividi

Il Ministero della Salute sta lavorando per appianare il divario tra territori e tra cittadini - lo ha detto il sottosegretario Sandra Zampa partecipando al convegno europeo sulla salute che si è svolto in Consiglio Regionale a Bari. Zampa ha sottolineato che il governo Conte ha stanziato 2mld di euro per il fondo sanitario e ha previsto nel Patto per la Salute una serie di misure capillari per monitorare i livelli di assistenza. Allo studio nuovi strumenti per risolvere le lunghe liste d'attesa e migliorare l'accesso alle cure. Tanti esami presto saranno fruibili negli studi dei medici di base - ha precisato Zampa, dichiarando che il problema più grande in fatto di salute è una scarsa conoscenza. Quasi il 50 percento dei decessi - ha puntualizzato - sono riconducibili a cattivi stili di vita.