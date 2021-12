Bari – La Giunta regionale ha designato oggi i direttori generali e i commissari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale:

per la Asl Bat: designata Tiziana Di Matteo, già direttrice amministrativa del Policlinico di Bari; per la Asl Brindisi: designato Flavio Roseto, già direttore della Sanitaservice Brindisi; per la Asl Bari: confermato dg Antonio Sanguedolce; per la Asl Taranto: designato Gregorio Colacicco, già direttore amministrativo; per la azienda ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari: confermato dg Giovanni Migliore, per l’Irccs Oncologico Giovanni Paolo II di Bari: confermato dg Alessandro Delle Donne; per l’istituenda azienda ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce: designato Stefano Rossi già dg Asl Taranto; per l’istituenda azienda “zero” (accentrerà le funzioni amministrative e di gara): designato commissario Giuseppe Pasqualone, già dg Asl Brindisi; per l’istituenda azienda ospedaliera “San Cataldo” di Taranto: designato commissario Michele Pelillo; per l’Irccs “De Bellis” di Castellana (Ba): confermato Dg Tommaso Stallone; per l’istituenda azienda per la prevenzione (accentrerà i Dipartimenti di prevenzione): designato commissario Pietro Quinto.