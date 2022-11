Sanità: Fimmg Puglia proclama stato di agitazione medici

Condividi su...

La Fimmg Puglia, organizzazione medici di medicina generale, ha proclamato lo stato di agitazione della categoria e ha convocato per domenica prossima l’assemblea regionale in cui verranno discusse “la grande fuga dei professionisti dalla medicina generale e le gravi problematiche con cui i medici si confrontano quotidianamente, dai i carichi di lavoro eccessivi alla mancanza di personale, i costi eccessivi legati alla crisi energetica, il mancato investimento sulla medicina del territorio”. Lo annuncia la Fimmg Puglia.

”Tutti questi fattori rendono l’assistenza sempre più problematica – si legge in una nota -. L’Assemblea sarà il luogo in cui la medicina generale pugliese valuterà se è possibile allontanare il rischio che il sistema imploda e chiederà ai cittadini di lottare insieme ai medici per tutelare il servizio sanitario pubblico e impedire di passare a un’assistenza incentrata sulle assicurazioni. L’incontro sarà quindi l’occasione per valutare eventuali azioni da intraprendere e per definire un manifesto rivolto alla cittadinanza”.