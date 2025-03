Sanità, Chiorazzo: “No all’accorpamento del Distretto di Senise”

Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta Regionale per chiedere chiarimenti sulla decisione di accorpare il Distretto Sanitario di Senise a quello di Lagonegro, in provincia di Potenza, con il rischio di una riduzione dei servizi sanitari territoriali.

“La deliberazione n. 01059 del 4 dicembre 2024, firmata dal Direttore Generale dell’ASP di Potenza, prevede la riduzione dei Distretti Sanitari da sei a quattro, accorpando Senise a Lagonegro. Questo comporta il ridimensionamento di una struttura che per anni ha rappresentato un presidio fondamentale per le comunità locali”, ha dichiarato Chiorazzo.

Il Distretto Sanitario di Senise è stato uno dei primi istituiti in Basilicata e ha sempre svolto un ruolo strategico nell’assistenza socio-sanitaria per i cittadini del Senisese e del Pollino. “Questa riorganizzazione non tiene conto della funzione essenziale che ha svolto per il territorio – sottolinea Chiorazzo – e potrebbe determinare una drastica riduzione dell’accessibilità ai servizi sanitari, con gravi conseguenze per le fasce più deboli della popolazione”.

Nell’interrogazione, Chiorazzo chiede alla Regione di chiarire le motivazioni della scelta e le misure previste per evitare un peggioramento della qualità dell’assistenza sanitaria. “Il confronto tra i servizi attualmente erogati e quelli previsti nella futura Casa di Comunità Spoke evidenzia lacune significative: non vi è traccia del Punto territoriale di Soccorso (118) medicalizzato, della prevenzione veterinaria, dei servizi farmaceutici territoriali e di numerosi altri servizi fondamentali”, denuncia il Vicepresidente del Consiglio Regionale.

Chiorazzo chiede inoltre se la Regione intenda rispettare quanto previsto dal Piano Operativo Territoriale (D.G.R. n°948/2022), che individua Senise come “Articolazione Territoriale del Distretto 4 Lagonegrese – Pollino”, e quali servizi aggiuntivi saranno garantiti.

“La Regione deve garantire ai cittadini del Senisese e del Pollino la continuità e il potenziamento dei servizi sanitari, evitando un ulteriore impoverimento del territorio. Per questo ho chiesto al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore alla Sanità di rivedere questa decisione e di assicurare un’autonomia gestionale e funzionale al Distretto Sanitario di Senise”, conclude Chiorazzo.

