Sanità brindisina al collasso: ‘Ve l’avevamo detto’

“La FP CGIL di Brindisi accoglie con un misto di soddisfazione e determinazione il recente allineamento delle altre sigle sindacali alle nostre storiche posizioni sulla critica situazione della sanità brindisina. Da anni denunciamo in solitudine ciò che oggi viene unanimemente riconosciuto come emergenza”. Si legge in una nota firmata da Francesco Pollasto, coordinatore sanità FP CGIL Brindisi.

“Dal luglio 2023, con una massiccia raccolta firme, abbiamo messo in luce le gravi criticità del sistema sanitario provinciale. Questa iniziativa, che ha coinvolto i maggiori comuni della provincia e dato voce a decine di migliaia di cittadini, ha confermato la fondatezza delle nostre preoccupazioni e l’urgenza di un’azione sindacale efficace. Le nostre domande, rimaste troppo a lungo senza risposta, oggi risuonano con maggiore urgenza. Quali investimenti sono previsti per l’ASL di Brindisi? Quanti dei posti letto promessi saranno effettivamente destinati a Brindisi? Quante delle case di comunità finanziate con i fondi del PNRR sono in programma per la nostra sanità territoriale?”, continua la nota.

“Brindisi continua a perdere pezzi come se fosse figlia di un dio minore. Abbiamo denunciato la chiusura e l’accorpamento indiscriminato di reparti, i turni massacranti del personale sanitario sottodimensionato, e la sospensione dei ricoveri ordinari in chirurgia. Abbiamo alzato la voce contro la presenza di un solo punto nascita per l’intera provincia e la chiusura dell’UTIN. Abbiamo denunciato la mancata attivazione della radiologia interventistica e casi di mala gestione all’interno dell’amministrazione sanitaria. La FP CGIL Brindisi non si è mai limitata alla denuncia, ma ha agito concretamente, lottando contro il precariato e chiedendo la stabilizzazione del personale. Oggi la realtà conferma pienamente le nostre denunce. Il sistema sanitario brindisino è sull’orlo del collasso. Le carenze d’organico minano l’erogazione dei servizi essenziali e la sicurezza precaria nei luoghi di cura espone a rischi inaccettabili operatori e pazienti. Il perdurare del precariato e il ritardo nelle stabilizzazioni compromettono l’intero apparato sanitario”, prosegue Pollasto.

“La CGIL ha depositato in Cassazione il quesito referendario per l’abrogazione della legge Calderoli, consapevoli dei rischi che l’autonomia differenziata comporta per il nostro sistema sanitario. La FP CGIL Brindisi ribadisce la necessità di azioni immediate e concrete. Chiediamo l’avvio delle procedure per stabilizzare il personale precario, un piano straordinario di assunzioni e investimenti per garantire la sicurezza nei luoghi di cura. È essenziale un piano di rilancio dell’offerta sanitaria provinciale e garanzie contro i rischi dell’autonomia differenziata. Continueremo a vigilare, denunciare e proporre soluzioni. La salute dei cittadini e la dignità dei lavoratori della sanità rimangono al centro della nostra missione. È tempo che alle parole seguano i fatti. La nostra lotta continua, più determinata che mai, perché la salute è un diritto fondamentale. Le emergenze di oggi confermano le nostre battaglie di ieri, e noi siamo pronti a guidare il cambiamento per una sanità brindisina degna di questo nome”, conclude Francesco Pollasto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author