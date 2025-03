Sanità Brindisi, Gioia difende Oliva: “Basta attacchi strumentali”

“È inaccettabile che si continui a gettare discredito su chi lavora con serietà e competenza”. Con queste parole Tommaso Gioia, consulente per la sanità del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, interviene con fermezza in difesa di Arturo Oliva, presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi e direttore del Distretto ASL BR/1.

Gioia prende posizione dopo le polemiche esplose attorno al sistema 118 e al convegno di Ostuni del 20 marzo scorso, “Giù le mani dall’ASL di Brindisi”, in cui Oliva aveva espresso preoccupazioni circa l’ipotesi di una centralizzazione dei servizi sanitari. “Non ci sono mai state offese – precisa – né verso Massimo Leone, direttore del 118, né verso il Dipartimento di Emergenza. È vergognoso si cerchi di creare fratture dove invece c’è coesione”.

“Nessun protocollo attivo prevede al momento il trasferimento obbligato dei pazienti di Fasano e Cisternino verso Monopoli – chiarisce Gioia -. L’unico documento esistente sul 118 risale al 2017 e coinvolge le ASL di Brindisi, Taranto e Bari. Va aggiornato e discusso con sindacati e operatori”.

Il consulente regionale respinge le critiche rivolte a Oliva: “Chi lo accusa di non aver mai difeso i diritti economici dei medici, mente. Ha sempre lottato, con i sindacati, per migliorare le condizioni di lavoro. In Italia i medici ricevono tra gli stipendi più bassi d’Europa, mentre la classe politica continua a godere di privilegi insostenibili. È ora di affrontare seriamente queste disparità”.

Infine, Gioia ricorda il ruolo istituzionale degli Ordini professionali, organi sussidiari dello Stato: “Oliva ha il pieno diritto e dovere di intervenire, nel rispetto della sua funzione. Gli attacchi alla sua persona e alla sua attività sono ingiustificabili e vanno respinti con forza”.

