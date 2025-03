Sanità, Asp Basilicata riorganizza i distretti: “Nessun taglio ai servizi”

La riorganizzazione dell’assistenza territoriale in Basilicata ridurrà i distretti sanitari da sei a quattro, ma senza penalizzazioni nei servizi per i cittadini. Lo chiarisce la Direzione Generale della Asp Basilicata, che ha adottato un nuovo assetto organizzativo in attuazione della Dgr 948/2022 e del decreto ministeriale 77/22.

Nel piano sono previste sei Centrali Operative Territoriali, tredici Case di Comunità tra Spoke e Hub, quattro Unità di Continuità Assistenziale e tre Ospedali di Comunità a Muro Lucano, Maratea e Venosa. Per quanto riguarda il Distretto Lagonegrese-Pollino, la Direzione dell’Asp rassicura che l’accorpamento riguarderà solo la sede amministrativa, senza impatti negativi sull’utenza.

A Senise, in particolare, verrà istituita una Casa di Comunità di tipo Spoke, operativa sei giorni su sette per almeno dodici ore al giorno, con servizi sanitari e sociosanitari integrati. Rimarranno attivi il Punto Unico di Accesso, i servizi consultoriali, le attività specialistiche, l’assistenza infermieristica e i centri prelievi, con il supporto della telemedicina.

La Direzione strategica della Asp smentisce dunque ogni ipotesi di riduzione dei servizi, sottolineando che l’accentramento della direzione distrettuale porterà a un rafforzamento delle prestazioni, migliorandone l’accessibilità e l’efficienza.

