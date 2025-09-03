3 Settembre 2025

Sanità, Asl Bt: nuovo piano per abbattere le liste d’attesa

Maria Fiorella 3 Settembre 2025
centered image

La Asl Bt ha presentato un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa, che prevede l’erogazione di oltre 2mila prestazioni aggiuntive da settembre a dicembre. Il piano include esami come Tac, risonanze magnetiche, mammografie e scintigrafie, anche in orario serale, dalle 20 alle 23.

 

