Sanità, Anelli: “Senza investimenti su personale, diritto a salute a rischio”

Bari, 22 febbraio 2025 – “Quando Tina Anselmi promosse la nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, lo fece con la convinzione che la malattia non fosse solo un problema individuale, ma una responsabilità della società. Oggi quel diritto alla salute, conquistato con fatica, rischia di non essere più garantito”. Con queste parole Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale degli Omceo, ha aperto il convegno “Investire nei professionisti sanitari per garantire la salute della persona”, lanciando l’allarme sulle criticità del SSN, aggravate dalla carenza di personale e dalle difficoltà nel garantire cure adeguate ai cittadini.

Un SSN in difficoltà

Anelli ha evidenziato come il sistema sanitario mostri crepe sempre più profonde, con 4,5 milioni di italiani che rinunciano alle cure, un dato allarmante paragonabile all’intera popolazione della Puglia. “Dopo il Covid, i governi hanno investito 15 miliardi in strutture e infrastrutture, ma non in chi fa davvero la sanità: i professionisti. Senza un intervento deciso, la fuga dei medici dalla sanità pubblica continuerà. In Europa i giovani professionisti trovano più considerazione e stipendi migliori”.

A rafforzare il quadro critico è stato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, che ha paragonato la crisi del SSN allo scioglimento lento e inesorabile di un ghiacciaio: “La quota di PIL destinata alla sanità pubblica è scesa al 6,2%, contro una media OCSE del 6,9%. La spesa sanitaria pubblica pro capite dell’Italia è inferiore a quella di molti Paesi europei e il peso della spesa privata sul totale è ben oltre il limite del 15% indicato dall’OMS, compromettendo l’accessibilità alle cure”.

Il divario Nord-Sud e la crisi del personale

Particolarmente critica la situazione nel Mezzogiorno, dove l’aspettativa di vita è più bassa rispetto al Nord proprio a causa di un’assistenza sanitaria meno efficiente e con meno risorse. Luigi Fruscio, direttore generale della ASL Bari, ha sottolineato come la Puglia abbia 15-20mila operatori sanitari in meno rispetto a regioni con un numero simile di abitanti, come Toscana ed Emilia-Romagna.

Un altro nodo irrisolto è il blocco delle assunzioni imposto dai piani di rientro, che secondo Raffaele Piemontese, assessore alla Salute della Regione Puglia, ha ostacolato il miglioramento del servizio: “Non puoi tenere una regione bloccata per dieci anni, altrimenti il paziente smette di essere al centro e prevale la burocrazia”.

Liste d’attesa, fuga di medici e rischio privatizzazione

Cartabellotta ha evidenziato che alla sanità italiana mancano all’appello circa 40 miliardi di euro, di cui 33 miliardi sottratti ai fondi per il personale. “Il sottofinanziamento cronico ha ridotto drasticamente gli investimenti sui professionisti. Il blocco delle assunzioni e i mancati rinnovi contrattuali hanno aggravato una crisi già in atto, con medici e infermieri che sempre più spesso scelgono il privato o l’estero”.

Il risultato? Liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e cittadini senza medico di base. “Senza professionisti, il SSN non potrà più garantire universalmente il diritto alla salute”, ha avvertito Cartabellotta.

Anelli: “Serve un atto di fede nel SSN”

Anelli ha concluso il convegno con un appello al governo: “Abbiamo bisogno di un atto di fede nel Servizio Sanitario Nazionale. Non possiamo tradire lo spirito del 1978. Il SSN resta il modo migliore per esercitare la nostra professione e garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini. Non vogliamo perderlo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author