Sanità, aggressioni a operatori: oltre 18mila casi nel 2024

FOGGIA – Gli episodi di violenza contro medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono in forte aumento in tutta Italia. Nel 2024, secondo i dati dell’Osservatorio del Ministero della Salute, si sono registrate oltre 18mila aggressioni che hanno coinvolto circa 22mila operatori sanitari. Il fenomeno è stato al centro della presentazione del terzo rapporto Fnomceo-Censis, durante la Giornata nazionale contro la violenza nei confronti del personale sanitario, tenutasi a Foggia.

Le aree più a rischio e i dati preoccupanti

Le aggressioni avvengono prevalentemente nei pronto soccorso, nei reparti di degenza e nei servizi psichiatrici, con il 70% dei casi legato a violenza verbale, il 24% ad aggressioni fisiche e il 6% a danneggiamenti della proprietà. Nella maggior parte dei casi (69%) gli aggressori sono gli stessi pazienti, seguiti da parenti e caregiver (28%). Gli infermieri risultano i più colpiti (60% dei casi), seguiti da medici chirurghi (15%) e operatori socio-sanitari (12%).

Schillaci: “Pene più severe e più sicurezza negli ospedali”

Nel suo intervento, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato l’importanza delle misure adottate dal Governo per contrastare il fenomeno: “La sicurezza degli operatori sanitari non è solo uno slogan, è una priorità assoluta. Abbiamo introdotto pene più severe per gli aggressori, con la procedibilità d’ufficio e l’arresto in flagranza anche differita”, ha dichiarato Schillaci che ha ribadito che sono stati rafforzati i presidi di polizia negli ospedali per garantire maggiore sicurezza.

Cresce la paura tra i medici: rischio burnout e fuga dal SSN

Il rapporto Fnomceo-Censis evidenzia un crescente malessere tra i medici:

• Il 41,2% degli operatori sanitari non si sente più sicuro sul posto di lavoro.

• Il 74,6% si sente psicologicamente a rischio burnout.

• Il 51,4% dei medici sta valutando di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale, con il 53% che pensa di trasferirsi all’estero.

I cittadini chiedono più sicurezza per i sanitari

Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli, l’85% degli italiani è spaventato dalle aggressioni ai medici, con il 66,4% che denuncia una grave carenza di personale nelle strutture sanitarie. Due italiani su tre si dicono pronti a scendere in piazza per difendere i professionisti della sanità.

Anelli (Fnomceo): “Investire sui medici per salvare il SSN”

Per il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, la situazione è critica: “È urgente investire sui professionisti della salute: solo valorizzando il capitale umano possiamo ricostruire il Servizio Sanitario Nazionale”, ha dichiarato. Mentre il Governo annuncia misure più stringenti, la sanità italiana si trova a un bivio: garantire sicurezza ai propri operatori o rischiare di perderli, compromettendo ulteriormente la qualità del servizio sanitario.

