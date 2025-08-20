Sanità accreditata, Ugl Matera con Latronico: “Al centro pazienti, non profitti”

L’Ugl Matera si schiera al fianco dell’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico sul tema della sanità accreditata. “È giusto aprire al dialogo – dichiara il segretario provinciale Pino Giordano -, ma non si può dimenticare che al centro della sanità devono esserci i pazienti, non le logiche aziendali delle strutture private convenzionate”.

Il sindacalista ricorda che la sanità privata, pur avendo un ruolo importante, “rimane pur sempre un soggetto che fa impresa” e che le regole sui tetti di spesa “non sono un capriccio, ma una necessità per garantire equità di accesso alle cure”.

Secondo Giordano, la posizione di Latronico è “chiara e condivisibile”: non serve alimentare contrapposizioni tra pubblico e privato, ma collaborare per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza del sistema.

“Il nostro sindacato sarà sempre al fianco delle istituzioni quando queste mettono davvero al centro la persona e non i fatturati. La sanità non è un mercato qualsiasi, ma un diritto da garantire con responsabilità e programmazione”.

