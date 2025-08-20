20 Agosto 2025

Da sx: l’assessore Latronico con Pino Giordano

Sanità accreditata, Ugl Matera con Latronico: “Al centro pazienti, non profitti”

Dante Sebastio 20 Agosto 2025
L’Ugl Matera si schiera al fianco dell’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico sul tema della sanità accreditata. “È giusto aprire al dialogo – dichiara il segretario provinciale Pino Giordano -, ma non si può dimenticare che al centro della sanità devono esserci i pazienti, non le logiche aziendali delle strutture private convenzionate”.

Il sindacalista ricorda che la sanità privata, pur avendo un ruolo importante, “rimane pur sempre un soggetto che fa impresa” e che le regole sui tetti di spesa “non sono un capriccio, ma una necessità per garantire equità di accesso alle cure”.

Secondo Giordano, la posizione di Latronico è “chiara e condivisibile”: non serve alimentare contrapposizioni tra pubblico e privato, ma collaborare per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza del sistema.

“Il nostro sindacato sarà sempre al fianco delle istituzioni quando queste mettono davvero al centro la persona e non i fatturati. La sanità non è un mercato qualsiasi, ma un diritto da garantire con responsabilità e programmazione”.

