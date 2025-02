Sanità a Taranto, Emiliano chiede fondi al ministro Schillaci

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto al ministro della Salute, Oronzo Schillaci, chiedendo un finanziamento straordinario per potenziare le strutture sanitarie di Taranto. La richiesta riguarda oltre 72 milioni di euro per il nuovo ospedale San Cataldo, inclusi i servizi di Sanitaservice. Altri 10,5 milioni servirebbero per l’attivazione del pronto soccorso dell’ospedale Moscati, mentre per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento antisismico dell’ospedale Santissima Annunziata Emiliano sollecita un intervento una tantum da circa 20 milioni. L’appello è motivato dall’alto tasso di mortalità registrato nel territorio, che necessita di un rafforzamento urgente dell’assistenza sanitaria.

