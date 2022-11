Sanità: A Regione Puglia premio per innovazione digitale

Condividi su...

La Regione Puglia ha ricevuto il premio “Innovazione in Sanità digitale” organizzato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari e da Sics – editore di Quotidiano Sanità e Popular Science per la piattaforma regionale di telemedicina COReHealth. Il premio rientra nell’evento bilaterale Belgio-Italia “Building Biotech Bridge” del 23 novembre 2022 avente come oggetto i modelli di sviluppo delle biotecnologie di entrambi i Paesi e le opportunità di cooperazione.

”Non è solo il riconoscimento alla pur avanzata esperienza di telemedicina ma anche ad un percorso più complesso che vuole fare della Regione Puglia una frontiera altrettanto avanzata di trasformazione digitale dei servizi per la salute – sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. E non è un caso se già all’inizio di quest’anno questa nostra vivacità era stata fattivamente riconosciuta dal Governo con il ruolo di Regione capofila insieme alla Lombardia per la realizzazione delle infrastrutture regionali di telemedicina”.

“La progettualità, premiata oggi per la quarta volta, si aggiunge a un set di iniziative di sanità digitale già avviate e altre in partenza in Puglia che andranno a comporre nei prossimi mesi una strategia integrata di trasformazione digitale”, aggiunge l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese. La piattaforma per la telemedicina di Regione Puglia è entrata in esercizio a ottobre 2021 e a maggio ha attivato la prima linea assistenziale per le pazienti con tumore al seno. “Il premio ci inorgoglisce ma ci ricorda l’onere di essere un laboratorio vivo sulla telemedicina”, tiene a precisare il Dg di AReSS Puglia, Giovanni Gorgoni.