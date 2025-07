Sangue sulla ss16: perde la vita donna incinta, in ospedale muore suo marito

MOLA – Ancora un mortale sulla Strada Statale 16. Nella notte, intorno alle 3, un violento impatto tra una Fiat Punto e un van si è verificato all’altezza dello svincolo per Mola di Bari, sulla carreggiata sud. A perdere la vita è stata una giovane donna di 33 anni, originaria dell’Abruzzo, che si trovava alla guida dell’utilitaria. La donna era incinta, al sesto mese di gravidanza. La vittima viaggiava insieme a due persone: il marito, deceduto anche lui in ospedale per la gravità delle ferite riportate, e un’altra donna di 29 anni. Tutti rientravano da un matrimonio.

A bordo del van quattro cittadini ucraini: il conducente, una coppia di circa 40 anni e un bambino di 9 anni. Anche loro hanno riportato ferite serie e sono stati trasferiti in codice rosso al Policlinico di Bari.

L’impatto ha ridotto la Fiat Punto a un ammasso di lamiere. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle vetture e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

*foto di Vivilastrada

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author