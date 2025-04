Sangineto: “Sanità fuori competenza Comune, Centrosinistra fuorviante”

TARANTO – “Promettere interventi sul pronto soccorso e sulla sanità da parte del Comune è pura demagogia”. A sostenerlo è Rossana Sangineto, esponente del Partito Liberale Italiano di Taranto, che critica duramente le recenti dichiarazioni del centrosinistra, giudicandole fuorvianti e prive di fondamento istituzionale.

Sotto accusa le affermazioni secondo cui, in caso di vittoria elettorale, si interverrà “già dalle prime settimane di mandato” per migliorare la situazione del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. “Chiunque abbia un minimo di conoscenza delle regole istituzionali sa che il Comune non ha alcuna competenza in materia di gestione ospedaliera e che l’intero comparto sanitario è di esclusiva pertinenza regionale”, spiega Sangineto.

Nel mirino anche la proposta di istituire un fantomatico assessorato alla “Salute, benessere e sostegno alle fragilità”, che, secondo Sangineto, rischia di rivelarsi un’operazione di facciata: “Non sarà certo un assessorato comunale a incidere su assunzioni, posti letto o programmazione sanitaria. È solo un modo per distogliere l’attenzione dalle gravi responsabilità di chi ha governato finora”.

Sangineto punta il dito contro il candidato sindaco del centrosinistra, Piero Bitetti: “Non è affatto una figura nuova, ma diretta espressione del sistema di potere regionale guidato da Michele Emiliano. La stessa Regione che ha tagliato presìdi, ridotto posti letto e lasciato il pronto soccorso cittadino in condizioni indegne”.

E conclude: “Taranto non ha bisogno di promesse irrealizzabili né di slogan elettorali. Serve un’amministrazione che conosca i propri limiti istituzionali, ma che sappia battersi con fermezza per ottenere rispetto e risorse dalla Regione. Basta con le finzioni: i cittadini meritano verità e concretezza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author