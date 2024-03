San Vito N., viola divieto avvicinamento: professionista ai domiciliari

Già indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, un professionista di San Vito dei Normanni è finito ai domiciliari perché avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni imposte dal giudice, ovvero il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri di Mesagne, mentre l’uomo, dopo le formalità di rito, è ora ristretto nella sua abitazione, in regime di domiciliari

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author