San Vito dei Normanni, danno fuoco a negozio: salvo proprietario (Video)

Momenti di terrore, nella serata di mercoledì 5 marzo, nel centro di San Vito dei Normanni, dove due uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno cosparso di benzina l’ingresso di un negozio di materiale elettrico, “Punto Luce”, appiccando il fuoco mentre all’interno si trovava il proprietario. L’uomo è riuscito a salvarsi riportando solo una lieve intossicazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il commerciante avrebbe tentato di fermare uno degli attentatori, senza successo. I due sono poi fuggiti a bordo di un’auto guidata da un complice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i sanitari del 118 per soccorrere il titolare.

Non si tratta del primo atto intimidatorio ai danni dell’imprenditore, che in passato aveva già subito episodi simili. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ai responsabili.

