San Vito dei Normanni, controlli e arresti anche a Mesagne, Latiano e Carovigno

SAN VITO DEI NORMANNI – Evasione, furto e altre storie. Sono sei le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. Controlli straordinari del territorio mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza.

In questo contesto, a Mesagne i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di evasione. L’ìuomo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, è stato trovato in un bar fuori dagli orari previsti da autorizzazione.

A San Vito dei Normanni i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato una coppia per il reato di furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati dopo aver varcato le casse di un supermercato e trovati in possesso di beni alimentari asportati dall’esercizio.

Arresti anche a Carovigno, Latiano e Ceglie

A Carovigno i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 62enne del luogo in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce. L’uomo deve espiare una pena residua di 7 mesi e 7 giorni di detenzione domiciliare per i reati di traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

I militarti hanno anche arrestato un 72enne del luogo in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. L’uomo deve espiare una pena residua di 4 anni di reclusione in detenzione domiciliare per il reato di tentato omicidio;

A Latiano i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di evasione. Invece che stare a casa, l’indagato è stato trovato fuori dall’abitazione, sulla pubblica via.

A Ceglie Messapica i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 78enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce. L’uomo deve espiare una pena residua di 6 anni, un mese e 28 giorni di reclusione per vari reati di furto e ricettazione.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

