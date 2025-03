San Vito dei Normanni, a fuoco un negozio di materiale elettrico. indagini in corso

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio 5 marzo in un negozio di materiale elettrico a San Vito dei Normanni. Sul posto squadre di vigili del Fuoco. Indagano i carabinieri circa la dinamica del rogo. Tanto fumo in via Carovigno dove ha sede l’attività commerciale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author