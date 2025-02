San Vito dei Normanni, 61enne muore schiacciato dal trattore

SAN VITO DEI NORMANNI – Secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto schiacciato dal suo trattore mentre, insieme al fratello, stava riponendo il mezzo agricolo nel garage. Un’altra tragica morte in provincia di Brindisi, a San Vito dei Normanni, dove nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 febbraio, un 61enne del posto è deceduto a causa di un banale, ma tragico incidente di natura domestica. Secondo quanto appreso, l’uomo, dopo aver cercato di bloccare il pesante mezzo, è stato travolto da sul stesso trattore, morendo sul colpo. Sul posto, carabinieri, Spesal e 118. L’incidente si è verificato in contrada Pezze d’acqua fresca, in agro di San Vito.

