San Vito dei Normanni: 23enne investita da auto sulla SP30

SAN VITO DEI NORMANNI- Incidente questa sera (mercoledì 23 luglio) a San Vito dei Normanni, sulla SP 30 che porta a San Michele Salentino, nei pressi del cimitero. Una 23 enne del posto, L. Z. queste le iniziali del suo nome, è stata investita da un’auto, con alla guida un turista, mentre rientrava a casa a piedi. Il fatto è accaduto verso le 19.30, a pochi metri di distanza dall’abitazione della ragazza, studentessa universitaria a Lecce. La 23enne è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi dove è ricoverata nel reparto di rianimazione. L’uomo alla guida dell’auto è stato condotto, invece, presso l’ospedale di Ostuni per accertamenti e analisi di rito. Da chiarire la dinamica del sinistro, ma da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’auto abbia investito la giovane e che, a seguito dell’impatto, si sia capovolta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. La famiglia della 23enne è conosciuta a San Vito dei Normanni poiché la famiglia gestisce una nota attività commerciale.

