San Vito dei Normanni: rapina lampo all’Eurospin

SAN VITO DEI NORMANNI- È bastata una manciata di secondi, 15 per l’esattezza, per mettere a segno una rapina in un punto vendita Eurospin di San Vito dei Normanni. Due malviventi hanno fatto irruzione nella serata di martedì 22 luglio, hanno arraffato il bottino e sono fuggiti sotto gli occhi dei clienti attoniti

